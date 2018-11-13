Словенские солдаты замерзли в Норвегии во время учений НАТО

13 Нояб. 05:54 2018-11-13T08:13:09+03:00

Во время учений НАТО в Норвегии температура опускалась до -23 градусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Служащие вооруженных сил Словении, принимавшие участие в учениях НАТО в Норвегии, пожаловались на то, что сильно мерзли из-за плохого обмундирования. Об этом публично заявил командующий словенским контингентом на учениях, подполковник Урош Тринко.

Министр обороны Карл Эрьявец в заверил журналистов, что эти факты будут обстоятельно расследованы и признал, что проблема существует, пишет издание Delo

В учениях "Единый трезубец — 2018" (Trident Juncture) были задействованы 232 словенских военнослужащих. По словам Тринко, почти все они жаловались на плохую униформу, а особенно на обувь, которая не соответствовала норвежской погоде и не могла защитить их от холодов и влаги.

"Температура в Фоллдале, где проходила полевая часть учений словенского моторизованного подразделения, колебалась от минус 23 до плюс 7 градусов, но ни одному словенскому военнослужащему не потребовалась медицинская помощь", — заверили в Минобороны Словении.

Командование также отметило, что выданные участникам учений форменные сапоги стоят 80 евро за пару.