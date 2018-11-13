В США назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей

13 Нояб. 06:18 2018-11-13T07:59:58+03:00

Зрители в США назвали лучшим фильмом года картину "Мстители: Война бесконечности". Фото: кадр из фильма

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Американские зрители выбрали лучший фильм 2018 года. Им стала картина франшизы студии Marvel "Мстители: Война бесконечности". В США состоялась церемония вручения ежегодной премии Peoples Choice Awards.

Как сообщает ABC News, этот же фильм назван лучшим боевиком. Лучшей комедией стал фильм Сузанны Фогель "Шпион, который меня кинул", а лучшей семейной картиной — мультфильм "Суперсемейка 2".

Приз за лучшую драму вручили Джеймсу Фоули за "Пятьдесят оттенков свободы", а Джейми Дорнан, сыгравший в нем главного героя, награжден за лучшую драматическую роль.

Лучшим актером среди мужчин назван Чедвик Боузман за работу в фильме "Черная пантера", а лучшей кинозвездой среди женщин — Скарлетт Йоханссон, которая снялась в картине "Мстители: Война бесконечности". Мелисса Маккарти названа лучшей комедийной актрисой за фильм “Душа компании”

Премия Peoples Choice Awards присуждается по итогам зрительского голосования. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выясняли при помощи социологического опроса. Сейчас голосование проходит в Интернете.