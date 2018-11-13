В США назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей
Американские зрители выбрали лучший фильм 2018 года. Им стала картина франшизы студии Marvel "Мстители: Война бесконечности". В США состоялась церемония вручения ежегодной премии Peoples Choice Awards.
Как сообщает ABC News, этот же фильм назван лучшим боевиком. Лучшей комедией стал фильм Сузанны Фогель "Шпион, который меня кинул", а лучшей семейной картиной — мультфильм "Суперсемейка 2".
Приз за лучшую драму вручили Джеймсу Фоули за "Пятьдесят оттенков свободы", а Джейми Дорнан, сыгравший в нем главного героя, награжден за лучшую драматическую роль.
Лучшим актером среди мужчин назван Чедвик Боузман за работу в фильме "Черная пантера", а лучшей кинозвездой среди женщин — Скарлетт Йоханссон, которая снялась в картине "Мстители: Война бесконечности". Мелисса Маккарти названа лучшей комедийной актрисой за фильм “Душа компании”
Премия Peoples Choice Awards присуждается по итогам зрительского голосования. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выясняли при помощи социологического опроса. Сейчас голосование проходит в Интернете.