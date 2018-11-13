2018-11-13T06:44:43+03:00
Общество

В России ускорят взимание штрафов ГИБДД на сумму до трех тысяч рублей

Через 20 дней уклонения от уплаты приставы запустят процедуру списания штрафа со счета должника
Юлия ДИВЕЕВА
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ГИБДД будет взимать штрафы с должников в упрощенном порядкеГИБДД будет взимать штрафы с должников в упрощенном порядкеФото: Евгения ГУСЕВА
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В России планируют ускорить процедуру взимания штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму до трех тысяч рублей. Предложение существенно упростить эту процедуру содержится в новой редакции закона "Об исполнительном производстве".

Как сообщает газета “Коммерсант”, теперь приставы будут получать из ГИБДД постановление о неоплаченном штрафе, после чего должнику высылается заказное или электронное уведомление о том, что собираются исполнить предписание.

По истечении двух рабочих дней после получения письма приставы направляют в банк документ, который позволяет списать со счета должника сумму штрафа и сбор в размере 1 тысячи рублей. Издание уточняет, что этой процедуре будут давать “зеленый свет” лишь по истечение 20 дней уклонения от уплаты штрафа нарушителем ПДД.

Сейчас ГИБДД имеет право начать исполнительное производство через 70 дней после нарушения. Под ускоренное взыскание попадут штрафы за превышение скорости, выезд на выделенную полосу и парковку под запрещающим знаком.

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