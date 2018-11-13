В Госдуме изучают возможность передачи невостребованных вкладов в бюджет

13 Нояб. 07:08 2018-11-13T07:08:10+03:00

Объем ценных бумаг, владельцы которых никак себя не проявляют, оценивается в миллиарды рублей

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На рассмотрении Государственной думы находится предложение, допускающее передачу в бюджет России так называемых невостребованных вкладов, держатели которых никак себя не проявляют и, соответственно, не получают дивиденды. В настоящий момент объем таких средств оценивается в миллиарды рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, сейчас депутаты пытаются определиться с дальнейшей судьбой таких "зависших" ресурсов. Так, например, рассматривается необходимость создания специального государственного фонда для их аккумулирования.

"Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. Работа идет. Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов", — цитирует РИА Новости Аксакова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на 1 июня 2018 года объем вкладов россиян в отечественных банках составил 26,7 трлн рублей. Из них 21,2 трлн являются рублевыми накоплениями, а 5,5 трлн — валютными. При этом доля последних продолжает сокращаться.