2018-11-13T07:08:10+03:00
Экономика

В Госдуме изучают возможность передачи невостребованных вкладов в бюджет

Объем ценных бумаг, владельцы которых никак себя не проявляют, оценивается в миллиарды рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments328
Депутаты изучают предложение о передаче в бюджет России невостребованных вкладовДепутаты изучают предложение о передаче в бюджет России невостребованных вкладовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На рассмотрении Государственной думы находится предложение, допускающее передачу в бюджет России так называемых невостребованных вкладов, держатели которых никак себя не проявляют и, соответственно, не получают дивиденды. В настоящий момент объем таких средств оценивается в миллиарды рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, сейчас депутаты пытаются определиться с дальнейшей судьбой таких "зависших" ресурсов. Так, например, рассматривается необходимость создания специального государственного фонда для их аккумулирования.

"Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. Работа идет. Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов", — цитирует РИА Новости Аксакова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на 1 июня 2018 года объем вкладов россиян в отечественных банках составил 26,7 трлн рублей. Из них 21,2 трлн являются рублевыми накоплениями, а 5,5 трлн — валютными. При этом доля последних продолжает сокращаться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии
Три человека пострадали в результате стрельбы в Лондоне
Мэй заявила, что ее план по Brexit не имеет альтернатив
Украинский генерал заявил о риске “большой войны” с Россией
Трамп получит полный доклад по убийству Хашукджи уже 20 ноября
Погода в Москве на 18 ноября 2018 года: ожидается снег с дождем
В “Пиратах Карибского моря” Джонни Деппа заменят женщиной
Шредер заявил, что США обходятся с ФРГ как с оккупированной страной
Британская торговая сеть начнет продавать жареных насекомых
Трамп сравнил лесные пожары в Калифорнии с монстром
Похороны Евгения Осина оплатит продюсер “Ласкового мая”
Во Франции число пострадавших в ходе протестов выросло до 227 человек
Президент Аргентины объявил трёхдневной траур по экипажу подлодки “Сан Хуан"
Франция назвала условия участия России в саммите G7
Сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ
SpaceX передумала обновлять вторую ступень ракеты Falcon 9
В Афинах демонстранты напали на министров от партии СИРИЗА
Госдеп: США примут новые меры в отношении виновных в смерти Хашкаджи
Клинцевич прокомментировал статью Times о мультфильме “Маша и Медведь”
Загитова рассказала о боли в суставах из-за продолжающегося роста
В Аргентине объявят траур по погибшим морякам подлодки “Сан Хуан”
Видео последнего квартирника Евгения Осина: певец поет на кухне под гитару
В Латакии под обстрелом боевиков погибли 18 сирийских военных
Путин посетил Псково-Печерский монастырь
Газманов признался в уважении к русскому мату