2018-11-13T07:18:48+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 13 ноября 2018 года: возможен сильный ветер

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 13 ноября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Погода в столице во вторник будет облачнойПогода в столице во вторник будет облачнойФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Погода в Москве на 13 ноября 2018 года, по данным синоптиков Гидрометцентра России, будет немного облачной. Осадков в этот вторник не ожидается, как и гололедицы.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах -2..0 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до -8..-6.

Ветер южного направления, в основном, будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду. Однако местами воздушные порывы могут усиливаться и достигать 15 м/с. Что касается атмосферного давления, то оно все еще остается несколько повышенным - 765 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что ранее в понедельник в Москве был побит очередной рекорд. В этот раз атмосферное давление впервые за последнюю четверть века достигло отметки в 770 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, как бороться с плохим самочувствием при подобных метеоявлениях.

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