Пушков прокомментировал слова Порошенко о "беднейшей" Украине

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-13T07:38:59+03:00

Российский сенатор напомнил, что у всего есть своя цена, в том числе, и у майдана

Изменить размер текста: A A

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что, говоря о бедности на Украине, президент страны Петр Порошенко наконец-то признал подлинное положение вещей.

Напомним, что ранее глава государства решил затронуть текущий уровень экономического развития незалежной. Тогда же он и назвал Украину одной из "беднейших" стран Европы.

Сам же Пушков напомнил, что в период до 2014 года соседнее государство находилось на "вполне приличном уровне", но у всего есть своя цена.

"Такова цена майдана, госпереворота, "европейского пути", утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена", - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Пушков прокомментировал слова Порошенко о бедности на УкраинеФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Сайт kp.ru сообщал о том, что, по оценкам главы Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконена, экономике незалежной понадобится еще около ста лет на достижение уровня финансовых систем соседних стран.