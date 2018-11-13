Канье Уэст нанял пожарных для спасения своей виллы в Калифонии

13 Нояб. 07:55 2018-11-13T07:55:40+03:00

Команда частной пожарной службы охраняет от огня особняк звездной пары за 60 миллионов долларов

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Частную команду пожарных наняли рэпер Канье Уэст и его жена Ким Кардашьян для защиты от лесных пожаров своей виллы в городке Хидден-Хиллс в Калифорнии. Стоимость особняка и прилегающей территории оценивается в 60 миллионов долларов.

К поместью звездной пары подбирается пожар Woolsey, который уже захватил 33 тысяч гектаров на юге штата. Населенный пункт был эвакуирован по распоряжению властей в обязательном порядке.

Как передает портал TMZ, дом Уэста и Кардашьян асположен в конце тупика и граничит с полем. Если огонь подойдет достаточно близко, то весь район в скором времени будет полыхать.

Нанятые звездами пожарные вооружились шлангами, а также вырыли вокруг рвы, чтобы отрезать огню пути к вилле.

Ранее сайт kp.ru цитировал сообщение Уэста в Instagram, где рэпер сообщил, что его семью экстренно эвакуировали из района пожара, и на сборы им дали только час. Также срочно покинуть дома пришлось певице Леди Гага, Игги Азалии и Шер, а также режиссеру Гильермо дель Торо.

Некоторые менее дальновидные звезды американского шоу-бизнеса не смогли сберечь недвижимость в Малибу. Так голливудский актер Джерард Батлер лишился своего дома в результате бушующих в Калифорнии пожаров. Британец выложил фотографию своего сгоревшего дотла дома и автомобиля.

Потеряла свой дом в Калифорнии певица и актриса Майли Сайрус. Звезда сериала "Ханна Монтана" сообщила, что ее животные не пострадали и находятся в безопасности. Также огонь уничтожил дом канадского певца Нила Янга.