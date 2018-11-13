Молодежная сборная России по хоккею разгромила канадцев в матче Суперсерии

13 Нояб. 08:11 2018-11-13T08:11:16+03:00

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Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) с разгромным счетом 4:0. Знаменательное событие произошло в четвертом матче Суперсерии 2018 года, который состоялся накануне в канадском городе Ошава провинции Онтарио.

Лучше всего в этой игре себя показали Александр Романов, который забросил шайбу уже на первой минуте матче. а также Павел Шэн, Александр Яремчук и Кирилл Слепец. Они принесли российской команде по одному очку. Общий счет в серии в результате стал равным - 2:2.

До этого наши хоккеисты уступили, а потом все же обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL). Кроме того, был проигран предыдущий матч с командой OHL. В ближайшее время россияне должны встретиться со сборной Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Матч запланировал на ночь с 13 на 14 ноября, передает ТАСС.

Стоит отметить, что наша Молодежная сборная обыграла своих соперников "в сухую" впервые с 2014 года. Сайт kp.ru писал, что тогда россияне также одержали победу над OHL с аналогичным счетом - 4:0. Все шайбы были заброшены во втором периоде.