Приходько заявил, что РФ не занимает чью-либо сторону в ливийском конфликте

13 Нояб. 09:16 2018-11-13T09:16:38+03:00

Россия не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте Фото: REUTERS

Российские власти пытаются поддерживать сбалансированные контакты со всеми военно-политическими силами

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Россия старается держать нейтралитет и не занимать чью-либо сторону во внутриливийском конфликте. Такое заявление сделал первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По его словам, в данном вопросе Москва руководствуется исключительно интересом сохранения территориальной целостности североафриканского государства, а потому поддерживает сбалансированные контакты со всеми военно-политическими силами.

"Мы не занимаем чью-либо сторону во внутриливийском конфликте", - подчеркнул Приходько.

Он также добавил, что сейчас российские власти пытаются помочь сторонам преодолеть разногласия и договориться по спорным вопросам, передает РИА Новости.

Напомним, что политический кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи. На настоящий момент в стране действуют два правительства: расположенное в Триполи признанное международным сообществом и поддерживаемое Ливийской национальной армией.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас в итальянском городе Палермо проходит международная конференция, главной темой обсуждения которой является политическое урегулирование в Ливии под эгидой ООН.