Marvel и Disney выразили соболезнования в связи со смертью Стэна Ли

13 Нояб. 09:39 2018-11-13T09:39:27+03:00

В руководстве компаний отметили выдающиеся достижения экстраординарного писателя и его талант вдохновлять на подвиги

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Американские компании Marvel и The Walt Disney выразили соболезнования дочери и брату выдающегося писателя и автора множества знаменитых комиксов Стэна Ли. В руководстве корпораций поблагодарили создателя киновселенной за его неоценимую работу и достижения, а также почтили память кумира историей его "восхождения на Олимп".

"Стэн Ли был столь же экстраординарным, как и персонажи, которых он создал. Настоящий супергерой для поклонников Marvel по всему миру - Стэн обладал талантом вдохновлять, развлекать и объединять. Масштабы его воображения превосходили лишь размеры его сердца", - приводятся слова главы Disney Роберта Айгера в совместном заявлении компаний, размещенном на сайте Marvel.

"Каждый раз, когда вы будете открывать комикс Marvel, Стэн будет рядом", - говорится в тексте.

Напомним, как писал сайт kp.ru, автор произведений о Халке, Торе, Железном человеке, Людях Икс и других вымышленных персонажах скончался в минувший понедельник, 12 ноября, в возрасте 95 лет. Утром писателя госпитализировали в медицинский центр в Лос-Анджелесе, где он и встретил свою смерть.