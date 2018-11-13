Marvel и Disney выразили соболезнования в связи со смертью Стэна Ли
Американские компании Marvel и The Walt Disney выразили соболезнования дочери и брату выдающегося писателя и автора множества знаменитых комиксов Стэна Ли. В руководстве корпораций поблагодарили создателя киновселенной за его неоценимую работу и достижения, а также почтили память кумира историей его "восхождения на Олимп".
"Стэн Ли был столь же экстраординарным, как и персонажи, которых он создал. Настоящий супергерой для поклонников Marvel по всему миру - Стэн обладал талантом вдохновлять, развлекать и объединять. Масштабы его воображения превосходили лишь размеры его сердца", - приводятся слова главы Disney Роберта Айгера в совместном заявлении компаний, размещенном на сайте Marvel.
"Каждый раз, когда вы будете открывать комикс Marvel, Стэн будет рядом", - говорится в тексте.
Напомним, как писал сайт kp.ru, автор произведений о Халке, Торе, Железном человеке, Людях Икс и других вымышленных персонажах скончался в минувший понедельник, 12 ноября, в возрасте 95 лет. Утром писателя госпитализировали в медицинский центр в Лос-Анджелесе, где он и встретил свою смерть.
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