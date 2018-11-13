США планируют поставить Японии десять истребителей F-35 до конца года

13 Нояб. 10:30 2018-11-13T10:30:17+03:00

Еще шесть самолетов будут переданы Токио в 2019-м году

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Соединенные Штаты планируют передать Японии десять истребителей F-35. Поставки будут завершены до конца этого года, еще шесть самолетов отправят в Токио в 2019-м году. Такое заявление сделал вице-президент США Майк Пен, который накануне посетил японскую столицу в преддверии своего азиатско-тихоокеанского турне.

В рамках визита американский политик провел переговоры с премьер-министром "страны восходящего Солнца" Синдзо Абэ и заверил, что обещание президента Штатов Дональда Трампа об ускорении продажи военных технологий будет выполнено в кратчайшие сроки.

Это связано с тем, что в ближайшие шесть лет Япония планирует оснастить свои силы самообороны 42 истребителями в рамках противостояния Китаю и оказания давления на КНДР.

По данным телеканала NHK, первые поставленные в страну американские самолеты будут размещены на базах в префектурах Миядзаки и Ибараки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще одной причиной закупки вооружений у Вашингтона является желание Токио укрепить отношения с нынешними властями США.