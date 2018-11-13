Строители Крымского моста могут быть привлечены к возведению порта Тамань

13 Нояб. 11:00 2018-11-13T11:00:39+03:00

Структуры Аркадия Ротенберга после окончания работ с Крымским мостом могут задействовать в другом масштабном проекте Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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Специалисты, занимающиеся возведением Крымского моста, в будущем могут быть привлечены к другому масштабному инфраструктурному проекту, реализуемому за счет частных средств. Речь идет о строительстве сухогрузного района порта Тамань, который обойдется не менее чем в 65 млрд рублей

Напомним, что в настоящий момент возведение переправы через Керченский пролив подходит к завершению. Многие инвесторы уже высказали желание о привлечение высвобождающейся рабочей силы к новому проекту.

По данным источников "Коммерсанта" предварительные договоренности об участии строителей Крымского моста в возведении объектов собственности порта Тамань были достигнуты еще весной самими акционерами. Кроме того, вопрос использования структур Аркадия Ротенберга, в частности, компании "Стройгазмонтаж", поднимался в начале ноября на совещании с участием вице-премьера Максима Акимова.

Ожидается, что в рамках участие в проекте может быть создано специальное дочернее предприятие, передает издание.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне на железнодорожной части Крымского моста завершились работы по сооружению опор. Сейчас продолжается установка пролетов на морских и сухопутных участках конструкции. Завершение данных работ запланировано на первый квартал следующего года. Само железнодорожное движение откроется в декабре 2019-го.