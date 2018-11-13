Активы Центрального банка Японии превысили ВВП страны

13 Нояб. 11:16 2018-11-13T11:16:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В распоряжении Центрального Банка Японии оказались активы на общую сумму порядка 553,6 трлн иен или 4,87 трлн долларов. Данный показатель превышает валовой внутренний продукт (ВВП) страны, который в этом финансовом году составил около 552,82 трлн иен (4,86 трлн долларов). Соответствующие данные были распространены самым японским регулятором в этот вторник. 13 ноября.

Согласно материалам, в собственности ЦБ находится примерно 45% государственных облигаций. Именно эти ценные бумаги выпускаются правительством страны для покрытия внутреннего долга.

Кроме того, совокупный объем активов японского регулятора опережает другие центральные банки так называемой "Группы семи". Речь идет о Великобритании, Италии, Канаде, Соединенных Штатах, Франции и Германии.

Так, например, американские власти вовсе продолжают жить не по средствам. Сайт kp.ru писал о том, что в конце сентября внешний долг США составил 21,5 трлн долларов, что стало абсолютным историческим максимумом.