2018-11-13T11:16:57+03:00
Экономика

Активы Центрального банка Японии превысили ВВП страны

В собственности регулятора находится примерно 45% государственных облигаций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Активы японского Центробанка превышают совокупный ВВП пяти развивающихся рынковАктивы японского Центробанка превышают совокупный ВВП пяти развивающихся рынковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В распоряжении Центрального Банка Японии оказались активы на общую сумму порядка 553,6 трлн иен или 4,87 трлн долларов. Данный показатель превышает валовой внутренний продукт (ВВП) страны, который в этом финансовом году составил около 552,82 трлн иен (4,86 трлн долларов). Соответствующие данные были распространены самым японским регулятором в этот вторник. 13 ноября.

Согласно материалам, в собственности ЦБ находится примерно 45% государственных облигаций. Именно эти ценные бумаги выпускаются правительством страны для покрытия внутреннего долга.

Кроме того, совокупный объем активов японского регулятора опережает другие центральные банки так называемой "Группы семи". Речь идет о Великобритании, Италии, Канаде, Соединенных Штатах, Франции и Германии.

Так, например, американские власти вовсе продолжают жить не по средствам. Сайт kp.ru писал о том, что в конце сентября внешний долг США составил 21,5 трлн долларов, что стало абсолютным историческим максимумом.

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