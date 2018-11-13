2018-11-13T11:21:16+03:00
В мире

ХАМАС угрожает обстрелом израильским городам в случае продолжения операции в Газе

Следующими жертвами ударов могут стать города Ашдод и Беэр-Шева
Сакина НУРИЕВА
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Обломки в секторе Газа после израильских обстрелов.Обломки в секторе Газа после израильских обстрелов.Фото: REUTERS
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Палестинское движение ХАМАС заявило, что начнет обстрел израильских городов в случае продолжения военной операции Тель-Авивом в Газе. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя движения Абу Убейда.

Убейда заявил, что города Ашдод и Беэр-Шева «станут следующими целями, если враг [Израиль] продолжит обстреливать жилые дома». Он также напомнил, что город Ашкелон расположен в радиусе поражения ракет ХАМАС, а движение наносит по нему удары «в ответ на бомбежки в секторе Газа».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что из сектора Газа по израильской территории было выпущено 300 ракет, о чем сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Тель-Авив ответил на обстрел ударами ВВС. Истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей в секторе Газа.

Официальный представитель армии обороны Джонатан Конрикус также сообщал, что израильская армия готова усилить противодействие боевикам ХАМАС.

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