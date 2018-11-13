2018-11-13T11:33:51+03:00
Происшествия

В Греции разбился одномоторный самолет: пострадали два человека

Пилот потерял управление над летательным аппаратом во время захода на посадку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня на аэродроме ЗигосИнцидент произошел в понедельник во второй половине дня на аэродроме ЗигосФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В греческом городе Ксанти, расположенном на севере европейской страны, разбился одномоторный самолет.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 12 ноября, на территории аэродрома Зигос, где базируется местный аэроклуб. Самолет заходил на посадку, когда пилот потерял управление. В результате летательный аппарат рухнул недалеко от взлетно-посадочной полосы. Он вошел носом в землю, оставив фюзеляж практически нетронутым.

В момент происшествия на борту воздушного судна находились два человека - оба граждане Чехии. Их доставили в одну из местных больниц. Полученные пилотом и пассажиром травмы не представляют угрозы для жизни, передает xanthi2.gr.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее небольшой самолет разбился также в Мексике. Cessna 206 рухнула на оживленное шоссе, зацепив мотоцикл. В результате оба байкера погибли, а пилот скрылся с места аварии.

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