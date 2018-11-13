В Госдуме прокомментировали союз Украины и США против "Северного потока-2"
Намерение киевских властей противодействовать строительству "Северного потока-2" совместно с Вашингтоном вызвало у российских депутатов лишь жалость. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что позицию США по данному вопросу еще можно понять, а вот действия Украины вызывают сомнения.
Так, Вашингтон выступает против российского-германского газопровода, поскольку он не выгоден для него с точки бизнеса.
"Поэтому они стараются продать свои энергоресурсы другим странам. Тут даже трудно упрекнуть американских чиновников", - заявил Чепа.
При этом, президент Украины Петр Порошенко, по его мнению, принимает абсолютно "абсурдные" решения. Например, он собирается закупать американский сжиженный газ на невыгодных для его страны условиях. И если американцев в этом вопросе "можно понять", то над украинским лидером остается лишь "посмеяться".
"Здравомыслящий человек, а не марионетка, так поступать не будет. <...> Жалко братский украинский народ", - цитирует ФАН депутата.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Киев и Вашингтон договорились вместе противодействовать строительству газопровода “Северный поток-2”, поскольку он якобы подрывает европейскую энергетическую безопасность.
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