В Госдуме прокомментировали союз Украины и США против "Северного потока-2"

13 Нояб. 12:06 2018-11-13T12:06:27+03:00

В Госдуме предостерегли Киев от союза с США против «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

По словам депутата Алексея Чепы, желание Киева бороться со строительством газопровода вызывает лишь жалость

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Намерение киевских властей противодействовать строительству "Северного потока-2" совместно с Вашингтоном вызвало у российских депутатов лишь жалость. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что позицию США по данному вопросу еще можно понять, а вот действия Украины вызывают сомнения.

Так, Вашингтон выступает против российского-германского газопровода, поскольку он не выгоден для него с точки бизнеса.

"Поэтому они стараются продать свои энергоресурсы другим странам. Тут даже трудно упрекнуть американских чиновников", - заявил Чепа.

При этом, президент Украины Петр Порошенко, по его мнению, принимает абсолютно "абсурдные" решения. Например, он собирается закупать американский сжиженный газ на невыгодных для его страны условиях. И если американцев в этом вопросе "можно понять", то над украинским лидером остается лишь "посмеяться".

"Здравомыслящий человек, а не марионетка, так поступать не будет. <...> Жалко братский украинский народ", - цитирует ФАН депутата.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Киев и Вашингтон договорились вместе противодействовать строительству газопровода “Северный поток-2”, поскольку он якобы подрывает европейскую энергетическую безопасность.