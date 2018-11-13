Ростуризм просит россиян остерегаться зон лесных пожаров в Калифорнии

13 Нояб. 12:17 2018-11-13T12:18:20+03:00

На фото: последствия после калифорнийских пожаров в округе Парадайс. Фото: REUTERS

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредил российских туристов, которые совершают самостоятельные поездки по США, следить за информацией местных властей о пожарах в Калифорнии и избегать опасные территории. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, совершающим самостоятельные поездки по территории США, в т. ч. с использованием автомобильного транспорта, учитывать вышеизложенную информацию при планировании маршрутов, следить за сообщениями местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров», - сообщается в релизе.

Ранее штат Калифорния был объявлен зоной стихийного бедствия.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии вспыхнули утром 8 ноября в округе Бютт и их площадь продолжает увеличиваться. Они стали самыми разрушительными за всю историю штата, более 200 тысяч человек остались без домов. Число погибших превысило 30 человек.

Огонь уже успел уничтожить дома голливудского актера Джареда Батлера и американской певицы Майки Сайрус. Рэпер Канье Уэст, опасаясь стихии, нанял пожарных для спасения своей виллы в Калифонии.