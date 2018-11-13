В Минобороны рассказали о состоянии "Адмирала Кузнецова" после ЧП с краном

13 Нояб. 12:28 2018-11-13T12:28:15+03:00

По данным ведомства, авианесущий крейсер не получил значительных повреждений в результате аварии на мурманском доке

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Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил каких-либо значительных повреждений в результате аварии, которая произошла в конце прошлого месяца в Мурманске на одном из крупнейших в мире плавучих доков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 30 октября, ПД-50 82-го судоремонтного завода резко пошел ко дну из-за нештатной ситуации. Авария произошла именно в момент, когда из дока выходил крейсер "Адмирал Кузнецов". В результате на палубу корабля упал один из грузоподъемных кранов.

По словам заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, оценкой нанесенного ущерба занималась специально созданная комиссия. Предварительный осмотр не выявил значительных повреждений.

"Все мероприятия по восстановлению технической готовности корабля выполняются в плановом режиме", - добавил Криворучко.

При этом глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заверил руководство Минобороны, что дополнительные работы не окажут существенного влияния на сроки сдачи авианосца после ремонта, передает ТАСС.