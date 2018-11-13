2018-11-13T12:49:20+03:00
Политика

Постпред США призвал ЕС к единству санкционной политики против РФ

Политик считает, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы
Сакина НУРИЕВА
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Постпред США призвал ЕС к единству санкционной политики против РФ.Постпред США призвал ЕС к единству санкционной политики против РФ.Фото: REUTERS
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Посол США при ЕС Гордон Сондленд призвал европейских лидеров к поддержанию единства в проведении санкционной политики против России. По его словам, необходимо противостоять попыткам Кремля внести раскол в трансатлантические отношения.

Сондленд представил краткий обзор политики США по ряду направлений в Брюсселе.

Он отметил, что Белый дом по-прежнему склонен к сильному партнерству с ЕС, несмотря на тактические разногласия. В Вашингтоне считают отношения с ЕС самыми важными для себя. При этом Европе и США «необходима ребалансировка», которая потребует сложных переговоров.

«В отношении России США и ЕС должны поддерживать единство по санкционной политике, противостоять попыткам Москвы разделить нас», — сказал американский постпред. Он также заявил, что проект «Северный поток-2» является угрозой для энергетической безопасности Европы.

«Этот проект основан на геополитических соображениях, он угрожает трансатлантической безопасности, делает уязвимым для РФ восточный фланг, поэтому необходимо диверсифировать энергетические поставки. США готовы работать с Европой для достижения настоящей энергетической безопасности», — сказал Сондленд во время выступления в Брюсселе.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что строительство «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от России. Он сказал, что поддержка проекта неприемлема для союзников США.

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