Представители Google и Роскомнадзора проведут переговоры 14 ноября

13 Нояб. 13:22 2018-11-13T13:22:40+03:00

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В среду, 14 ноября, представители американской корпорации Google прибудут в Роскомнадзор в рамках проведения переговоров о несоблюдении поисковиком российского законодательства. Такое заявление сделал глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, в ходе встречи представителями будет затронут вопрос непоключения Google к Федеральной государственной информационной системе(ФГИС), а также локализации персональных данных российских пользователей.

"Завтра состоится встреча с менеджером компании Google, который приезжает обсуждать в том числе этот вопрос. Компания Google считает, что она российское законодательство выполняет, мы считаем, что она его не выполняет", - заявил Жаров,

Глава Роскомнадзора напомнил, что уже 26 ноября ведомство передаст протокол об административном нарушении в суд. При этом, если Google все же решит начать процесс подключения к единому реестру запрещенной информации, то результат рассмотрения данного дела может быть иным, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сумма штрафа для американской корпорации составит порядка 500-700 тысяч рублей.