Данные о российских военных приравняют к гостайне

13 Нояб. 13:51 2018-11-13T13:52:07+03:00

Теперь доступ к персональным сведениям еще больше ограничат

Изменить размер текста: A A

Вся информация российского ведомства и без того тайна за семью печатями, а со следующего - 2019 - года ограничат и доступ к персональным данным военнослужащих. В Министерстве обороны уже разработали новые правила.

Поясняют, что отныне любые сведения о служивых будут приравнены к гостайне. Доступ к ним будут иметь только военные чиновники, и то не все, а которые получат на то спецразрешения.

Такой доступ получат, например, бухгалтера, кадровики, сотрудники службы защиты гостайны. Разрешение им будет выдавать лично командир части.

Если нужен будет доступ к данным военнослужащих из других частей, то потребуется письменный запрос.

Это коснется не только бумажных носителей, но и электронных. К ним доступ откроют только после прохождения процедуры идентификации и аутентификации. И естественно такая информация не будет храниться на компьютерах, подключенных к интернету.

- Это вопрос безопасности наших военнослужащих, - пояснил газете «Известия» военный эксперт Александр Перенджиев. - Спецслужбы иностранных государств тоже охотятся за личными данными офицеров.

К личным данным относятся все сведения: и паспортные данные, и СНИЛС, и ИНН, и дактилоскопические данные, и так далее.