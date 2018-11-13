Данные о российских военных приравняют к гостайне
Вся информация российского ведомства и без того тайна за семью печатями, а со следующего - 2019 - года ограничат и доступ к персональным данным военнослужащих. В Министерстве обороны уже разработали новые правила.
Поясняют, что отныне любые сведения о служивых будут приравнены к гостайне. Доступ к ним будут иметь только военные чиновники, и то не все, а которые получат на то спецразрешения.
Такой доступ получат, например, бухгалтера, кадровики, сотрудники службы защиты гостайны. Разрешение им будет выдавать лично командир части.
Если нужен будет доступ к данным военнослужащих из других частей, то потребуется письменный запрос.
Это коснется не только бумажных носителей, но и электронных. К ним доступ откроют только после прохождения процедуры идентификации и аутентификации. И естественно такая информация не будет храниться на компьютерах, подключенных к интернету.
- Это вопрос безопасности наших военнослужащих, - пояснил газете «Известия» военный эксперт Александр Перенджиев. - Спецслужбы иностранных государств тоже охотятся за личными данными офицеров.
К личным данным относятся все сведения: и паспортные данные, и СНИЛС, и ИНН, и дактилоскопические данные, и так далее.