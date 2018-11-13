В Таджикистане опровергли данные о задержании террористов

13 Нояб. 14:17 2018-11-13T14:17:40+03:00

Спецслужбы не подтверждают попытку ИГ устроить теракт на российской военной базе

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Государственный комитет национальной безопасности опроверг предотвращение теракта на военной базе России. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.

«Поступившая в СМИ информация о задержании боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) не соответствует действительности», - приводит ТАСС заявление ГНКБ.

Напомним, что ранее появилась информация о переходе российской военной базы в Таджикистане на усиленный режим по причине задержания членов запрещенной группировки ИГ, которые якобы хотели совершить теракт на проходной.

Напомним, что 201-я российская военная база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим сухопутным военным соединением России, находящимся за ее пределами.