В Таджикистане опровергли данные о задержании террористов
Государственный комитет национальной безопасности опроверг предотвращение теракта на военной базе России. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.
«Поступившая в СМИ информация о задержании боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) не соответствует действительности», - приводит ТАСС заявление ГНКБ.
Напомним, что ранее появилась информация о переходе российской военной базы в Таджикистане на усиленный режим по причине задержания членов запрещенной группировки ИГ, которые якобы хотели совершить теракт на проходной.
Напомним, что 201-я российская военная база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим сухопутным военным соединением России, находящимся за ее пределами.