Израиль не допустит превращения жителей Газы в заложников ХАМАС

13 Нояб. 14:29 2018-11-13T14:29:28+03:00

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Директор первого евразийского отдела израильского МИД Яков Ливне заявил, что Израиль не допустит превращения жителей юга страны в заложников правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Он отметил, что израильское государство имеет право на защиту мирного населения от ракетных обстрелов.

«У нас есть полное право защищать мирное население от обстрелов такой террористической организации, как ХАМАС. Мы видели и ракеты, и даже противотанковые снаряды, которые были выставлены на гражданские автобусы. То, что ХАМАС пытается сделать — это создать ситуацию, когда гражданское население всего юга Израиля будет его заложниками. Это ненормальная ситуация и мы, конечно, будем делать то, что требуется для того, чтобы ее изменить», — заявил Ливне.

Ранее израильские военные сообщили, что из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 300 ракет. Десятки запусков были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В результате обстрелов погибли 53 человека.

Палестинское движение Хамас, в свою очередь, заявило, что начнет обстрел израильских городов в случае продолжения военной операции Тель-Авивом в Газе. Под прицелом в первую очередь окажутся города Ашдод и Беэр-Шева.