Путин и Трамп не обсуждали обмен визитами во время встречи в Париже

13 Нояб. 15:02 2018-11-13T15:02:35+03:00

В ходе беседы была затронута лишь возможность организации переговоров на саммите G20 в Аргентине

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в Париже не стали обсуждать возможность взаимного обмена визитами. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, во время разговора двух лидеров на полях мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны, упоминалась лишь возможность организации переговоров на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

"Нет, не обсуждалась тема обменами визитами. Только договорились подробно, обстоятельно поговорить, возможно, в Аргентине", - рассказал представитель Кремля.

Напомним, что в минувшие выходные Путин и Трамп прибыли в Париж по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Изначально планировалось, что главы США и РФ проведут отдельные двусторонние переговоры, но от этой идеи отказались, чтобы не отвлекать внимание СМИ и общественности от основного события.

Что же касается, аргентинского саммита G20, то, как писал ранее сайт kp.ru, он пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе. Ожидается, что в ходе встречи на полях мероприятия Трамп и Путин обсудят ситуацию вокруг выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.