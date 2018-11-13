В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на топливо

13 Нояб. 15:20 2018-11-13T15:20:52+03:00

Кремль рассчитывает на правительство в вопросе урегулирования ситуации вокруг цен на топливо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента заявил, что правительство отреагирует на опасения владельцев АЗС в связи с заморозкой цен

Изменить размер текста: A A

Кремль надеется на реакцию правительства России на недовольство владельцев независимых АЗС после решения о заморозке цен на нефтепродукты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация гибкая и, конечно, мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать, - отметил он, комментируя опасения владельцев бизнеса», - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, свою позицию по данному вопросу президент России высказал накануне в ходе совещания с членами правительства.

Напомним, что в понедельник, 12 ноября, вице-премьер Дмитрий Козак заявил о стабилизации на рынке топлива в России.

«Ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, с учетом изменения налогового законодательства до конца марта», - сказал чиновник.

По его словам, ранее с нефтекомпаниями были подписаны договоренности о заморозке цен на автомобильное топливо с 1 ноября, в которых указаны объемы поставок нефтепродуктов в регионы и цены.

«Ситуация должна быть безусловно рыночной, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе это сферу регулировать», - ответил на заявление Козака Владимир Путин.