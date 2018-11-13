13 Нояб. 15:47 2018-11-13T15:47:44+03:00

Австрийский суд не заключил под стражу подозреваемого в шпионаже полковника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Земельный суд Зальцбурга (Австрия) отклонил просьбу прокуратуры о заключении под стражу австрийского отставного полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило австрийское агентство APA.

Отметим, что 70-летнего военного задержали в ночь на субботу.

9 ноября канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о подозрении отставного австрийского полковника в введении с 1992 по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. В Вене считают, что бывший военный снабжал российскую разведку сведениями об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе.

В связи с этим заявлением временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. В дальнейшем из-за инцидента министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию.

Позже полковник дал признательные показания.

В свою очередь, Москва полностью опровергла связь с бывшим военным. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен отсутствием какого-либо запроса со стороны Вены для разъяснения ситуации. В связи с инцидентом МИД РФ вызвал посла Австрии в России Йоханнеса Айгнера.