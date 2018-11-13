13 Нояб. 16:04 2018-11-13T16:04:43+03:00

Фрегат «Хельге Ингстад» после столкновения с танкером ушел под воду. Фото: Twitter/danielw_rosala

Тросы не выдержали нагрузки, из-за чего нос корабля провалился на метр

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Фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад», который на прошлой неделе столкнулся с мальтийским танкером «Сола ТС», практически ушел под воду. Об этом сообщила Норвежская прибрежная администрация.

«Хельге Ингстад» изменил свое положение с вечера понедельника - нос корабля опустился на метр под воду из-за большой нагрузки на трос. К утру не выдержали и остальные тросы.

Отметим, фрегат расположен у побережья района Хордаланн на юге Норвегии, куда он смог дойти после столкновения с мальтийским танкером.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что фрегат KNM Helge Ingstad и танкер Sola TS столкнулись 8 ноября у побережья Норвегии в районе Хордаланна (в 50 км к северо-западу от Бергена). Сообщалось, что в результате инцидента пострадали семь человек. На борту фрегата было 137 человек, танкера - 25 человек.