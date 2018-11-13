Визовый центр Испании возобновил работу в Москве

13 Нояб. 16:22 2018-11-13T16:22:43+03:00

Компания продлит часы работы для клиентов, которые не смогли получить услуги из-за обыска в здании

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Визовый центр Испании BLS в Москве снова начал прием клиентов. Об этом сообщает консульство страны.

«BLS уже открыла свои офисы в 15 часов. Компания намерена увеличить часы работы с общественностью сегодня и завтра, чтобы обслужить без каких-либо дополнительных затрат для заявителей и тех людей, которым было назначено на сегодня. Ситуация нормализуется», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, что утром 13 ноября клиенты визового центра были напуганы людьми в камуфляжной форме, которые приехали на обыск.

В визовом центре радио «Комсомольская правда» пояснили, что оперативные действия проводились не у них. Спецслужбы работали в здании ТЦ «Европа», на первом этаже которого располагается BLS.

«Всех посетителей, которые записаны на 13 ноября, мы ждем 14 ноября. Обыски к нам никакого отношения не имеют», - заверили «КП» в визовом центре Испании.