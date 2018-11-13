Греф сообщил о возможных повышениях ипотечных ставок в 2019 году

13 Нояб. 16:34 2018-11-13T16:34:37+03:00

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что с начала 2019 года возможны повышения ипотечных ставок. Фото: Тимур ХАНОВ

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Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что с начала 2019 года возможны незначительные повышения ипотечных ставок в связи с решением ЦБ РФ повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

«Пока есть один показатель по поводу повышения ставок с Нового года - это повышение резервирования для ипотечных кредитов с маленьким первоначальным взносом. Сейчас мы ведем работу с ЦБ, и если это положение будет изменено, то ставки не изменятся или изменятся незначительно. Если же нет, то, возможно, с 1 января эта достаточно чувствительная тема получит некоторое развитие в повышении ставок», - сообщил Греф на брифинге.

Напомним, ранее в Сбербанке объяснили увеличение ставок по ипотеке. С 22 октября банковское учреждение увеличило ставки на ипотечное кредитование новостроек на 0,4 процентных пункта (п.п.).