13 Нояб. 16:56 2018-11-13T16:56:26+03:00

В ликвидации лесных пожаров в Калифорнии задействовали заключенных. Фото: REUTERS

В операции участвуют более 200 арестантов

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Лесные пожары в Калифорнии достигли широких масштабов, из-за чего пожарные уже не справляются в одиночку. Для ликвидации огня штат привлек 200 заключенных, сообщил телеканал Fox News.

Известно, что в тушении участвуют арестанты, «способные работать в команде и не склонные к насилию». К спасательным работам не допущены заключенные, отбывающие срок за поджог и преступления сексуального характера.

За помощь заключенные получает оплату в размере $1 в час.

Практика использования труда заключенных за символическую плату давно известна в США. Специалисты считают, что арестанты помогают сохранению около $100 млн в год бюджета Калифорнии.

Как сообщает издание, некоторые правозащитники уже выступили против привлечения заключенных к тушению пожара из-за опасного характера деятельности и низкого уровня оплаты труда.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии вспыхнули утром 8 ноября в округе Бютт, их площадь продолжает увеличиваться. В результате происшествия более 200 тысяч человек остались без домов. Число погибших превысило 30 человек.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил штате Калифорния режим стихийного бедствия.

Из-за разбушевавшейся стихии свои дома уже потеряли голливудский актер Джаред Батлер и американская певица Майки Сайрус.