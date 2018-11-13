В ликвидации лесных пожаров в Калифорнии задействовали заключенных
Лесные пожары в Калифорнии достигли широких масштабов, из-за чего пожарные уже не справляются в одиночку. Для ликвидации огня штат привлек 200 заключенных, сообщил телеканал Fox News.
Известно, что в тушении участвуют арестанты, «способные работать в команде и не склонные к насилию». К спасательным работам не допущены заключенные, отбывающие срок за поджог и преступления сексуального характера.
За помощь заключенные получает оплату в размере $1 в час.
Практика использования труда заключенных за символическую плату давно известна в США. Специалисты считают, что арестанты помогают сохранению около $100 млн в год бюджета Калифорнии.
Как сообщает издание, некоторые правозащитники уже выступили против привлечения заключенных к тушению пожара из-за опасного характера деятельности и низкого уровня оплаты труда.
Напомним, лесные пожары в Калифорнии вспыхнули утром 8 ноября в округе Бютт, их площадь продолжает увеличиваться. В результате происшествия более 200 тысяч человек остались без домов. Число погибших превысило 30 человек.
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил штате Калифорния режим стихийного бедствия.
Из-за разбушевавшейся стихии свои дома уже потеряли голливудский актер Джаред Батлер и американская певица Майки Сайрус.
Самые разрушительные пожары в истории Калифорнии.