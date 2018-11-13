СК возобновляет расследование по делу об убийстве певца Игоря Талькова

13 Нояб. 17:21 2018-11-13T17:21:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет объявил о возобновлении расследования уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова.

Артиста убили 6 октября 1991 года в за кулисами концертного зала Ленинграде. Мужчине нанесли ножевое ранение в сердце. Не смотря на то, что прошло 27 лет, следствие до сих пор не установило виновника преступления. В 2016 году обвинение было предъявлено директору музыканта Валерию Шляфману, который вскоре сбежал в Израиль.

Был еще один подозреваемый в деле - любовник певицы Азизы, кикбоксер и криминальный авторитет Игорь Малахов. Суд признал его виновным по статье «незаконное хранение оружия» и дал ему три года тюремного срока. Несколько лет назад Валахов скончался.

Позже жена Игоря Талькова Татьяна заявила, что убийство певца было спланировано заранее.