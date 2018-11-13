2018-11-13T17:35:03+03:00
Наука

Ученые нашли способ добывать кислород на Марсе

Особая бактерия способна изменить атмосферу на Красной планете
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли способ высвободить кислород на МарсеУченые нашли способ высвободить кислород на МарсеФото: NASA
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Ученые создали бактерию, которая может изменить атмосферу на Марсе. О сенсационной разработке заявили специалисты из Великобритании. По мнению ученых, модифицированная бактерия способна высвободить кислород на Красной планете, что позволит людям легко дышать здесь.

Эксперты изобрели инновационную молекулу которая вступает во взаимодействие с перхлоратом, в избытке находящемся на Марсе. В ходе эксперимента ученые поместили солевой раствор в биологический реактор с генномодифицированными бактериями. В результате, соединение распалось на несколько составляющих: кислород, хлорид, а также строительные белки.

Таким способом, специалистам удалось теоретически доказать, что изменить атмосферу Красной планеты можно, как и создать здесь пригодные для жизни человека условия, пишет сайт «Свободная пресса».

В настоящее время исследования разработки продолжаются.

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