2018-11-13T18:01:57+03:00
В мире

Глава Палестины призвал дипломатов подать жалобу в МУС на Израиль

Аббас обвиняет израильское руководство из-за ответных ударов по сектору Газа
Сакина НУРИЕВА
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Обломки в секторе Газа после израильских обстрелов.Обломки в секторе Газа после израильских обстрелов.Фото: REUTERS
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Президент Палестины Махмуд Аббас предписал палестинской миссии в Нидерландах подать жалобу в Международный уголовный суд на Израиль. Такое заявление он сделал в связи с последними израильскими авиаударами по сектору Газа.

«Президент Аббас требует срочных действий от миссии Палестины в Нидерландах и (требует) подать срочную жалобу в Международный уголовный суд против нападений Израиля на Газу», — говорится в заявлении лидера палестинского государства.

Напомним, накануне Израиль ответил на обстрел Палестины ударами ВВС. В результате, истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей в секторе Газа. По зданию телестанции Al-Aqsa было выпущено шесть ракет.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, палестинское движение ХАМАС пригрозило обстрелом израильских городов в случае продолжения военной операции Тель-Авива в Газе. В зоне риска находятся города Ашдод и Беэр-Шева, они «станут следующими целями, если враг продолжит обстреливать жилые дома».

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