2018-11-13T18:32:21+03:00
Политика

Медведев: Россия может отказаться от участия в Давосском форуме

Мероприятие может быть проигнорировано, если не будут сняты ограничения для российских бизнесменов
Алена Басавина
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Россия может отказаться в участия во Всемирном экономическом форуме из-за ограничений для бизнесменовРоссия может отказаться в участия во Всемирном экономическом форуме из-за ограничений для бизнесменовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава правительства Дмитрий Медведев рассказал о возможном отказе России от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом политик заявил во время международной конференции по Ливии в Палермо.

«Если вот эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса [об ограничении их участия в форуме в Давосе], не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет», - сказал Дмитрий Медведев.

Глава правительства считает, что решения об ограничении для представителей бизнеса России «очень странные, если не сказать больше». Он пояснил, что обговорил этот вопрос с президентом Швейцарской Конференции.

Ранее стало известно, что на Всемирный экономический форум в Давосе не будут приглашены совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин.

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