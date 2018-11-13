Сын Уилла Смита совершил каминг-аут
Сын голливудского актера Уилла Смита Джейден в Лос-Анджелесе совершил каминг-аут. Признание молодой человек сделал во время концерта рэпера Tyler, The Creator.
«Tyler The Creator — мой лучший друг, я его так люблю. Я хочу вам сказать еще кое-что, чего не хочет говорить Тайлер. Но Тайлер — мой чертов бойфренд, и он был им всю мою чертову жизнь. Это правда!», — сказал Смит.
Позднее в социальных сетях друзья продолжили обсуждение этой темы. В своем Twitter Джейден Смит напомнил о признании и отметил, что рэпер больше не сможет это отрицать. В ответ Tyler, The Creator назвал его безумным.
Фанаты музыкантов в социальных сетях стали называть происходящее шуткой. Однако многие действительно поверили в их отношения.
Отец Джейдена, актер Уилл Смит, пока что никак не отреагировал на заявление своего отпрыска.