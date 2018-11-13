Сын Уилла Смита совершил каминг-аут

13 Нояб. 18:55 2018-11-14T10:06:12+03:00

Джейден Смит публично признался, что состоит в отношениях с репером Tyler, The Creator

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Сын голливудского актера Уилла Смита Джейден в Лос-Анджелесе совершил каминг-аут. Признание молодой человек сделал во время концерта рэпера Tyler, The Creator.

«Tyler The Creator — мой лучший друг, я его так люблю. Я хочу вам сказать еще кое-что, чего не хочет говорить Тайлер. Но Тайлер — мой чертов бойфренд, и он был им всю мою чертову жизнь. Это правда!», — сказал Смит.

Позднее в социальных сетях друзья продолжили обсуждение этой темы. В своем Twitter Джейден Смит напомнил о признании и отметил, что рэпер больше не сможет это отрицать. В ответ Tyler, The Creator назвал его безумным.

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Фанаты музыкантов в социальных сетях стали называть происходящее шуткой. Однако многие действительно поверили в их отношения.

Отец Джейдена, актер Уилл Смит, пока что никак не отреагировал на заявление своего отпрыска.