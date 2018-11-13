2018-11-13T19:18:51+03:00
Общество

Собор УПЦ призвал Константинопольский патриархат к диалогу

Епископы признали, что на Украине установился глубокий церковный кризис
Алена Басавина
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УПЦ призвала Константинопольский патриархат к диалогуУПЦ призвала Константинопольский патриархат к диалогуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Собор епископов канонической Украинской православной церкви на заседании в Киеве признал незаконными действия Вселенского патриархата Константинополя. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

«Собор епископов констатирует, что незаконные действия Константинопольского Патриархата приводят к глубокому церковному кризису как на Украине, так и в мировом Православии. Молимся, чтобы голос многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви был услышан, а совершенные до сих пор Константинопольским Патриархатом действия были исправлены», - сообщает УПЦ.

Также Собор заявил, что снятие анафемы с лидеров двух неканонических церквей на Украине - это «следствие искаженного толкования православных канонов».

«Приняв такие антиканонические решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола», - заявили епископы.

УПЦ выступила против участия в процессе предоставления автокефалии, поскольку он является «искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства». Еще Собор указал на отказ от переименования церкви.

«Украинская православная церковь является самоуправляемой, наделенной всеми правами независимости и самостоятельности, которые сегодня нужны для плодотворного служения Богу и народу Украины», - сообщается в тексте.

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