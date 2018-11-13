Ученые рассказали о различия мужского и женского мышлений

13 Нояб. 20:19 2018-11-13T20:19:18+03:00

Такие различия и вытекающая из них специфика мышления кроются в разнице генов сильного и слабого пола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Нейрофизиологи из Кембриджского университета выявили различия между мужской и женской схемой и манерой мышления – сильный пол склонен систематизировать и распознавать закономерности, сочувствие и высокий эмоциональный интеллект - преимущества женского мышления.

Ученые, на протяжении нескольких лет изучавшие не только вопрос различий мышления, но и то, как эти различия могут быть связанны с природой аутизма, провели масштабный эксперимент. В нем приняли участие около 700 000 добровольцев, из которых 37 000 с подтвержденным диагнозом «аутизм». Участники должны были пройти несложные тесты, определяющие уровень внимания и степень развития когнитивных способностей. В результате, помимо данных подтверждающих различия мышлений, специалисты пришли к выводу, что мозг мужчин в разы больше подвержен развитию аутизма: на одну женщину-аутиста приходится около трех-четырех мужчин с аналогичным заболеванием.

«Вдобавок теперь мы можем говорить о позитивных сторонах аутистов. Их склонность к систематизации позволяет им хорошо распознавать различные закономерности, видеть даже самые неочевидные детали и понимать, как работают самые сложные вещи. Это можно и нужно использовать ради блага общества». — рассказали нейрофизиологи в опубликованном журналом PNAS исследовании.

Согласно теории ученых, такие различия и вытекающая из них специфика мышления кроются в разнице генов сильного и слабого пола.