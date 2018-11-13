Европарламент планирует провести экстренную встречу по Brexit
Постоянные представители государств Европейского союза созваны на экстренную встречу по Brexit. Совещание пройдет 14 ноября в Брюсселе.
«Постоянные представители приглашены на внеочередную встречу о переговорах по 50 статье», - сказал ТАСС европейский дипломатический источник. Данная статья Лиссабонского договора регламентирует порядок выхода страны из ЕС.
Отметим, что 14 ноября заседание о соглашении с Брюсселем также пройдет в правительстве Великобритании.
Ранее ирландские СМИ сообщали, что ЕС и Великобритания согласовали текст договоренности о границе между Ирландией и Северной Ирландией. Однако пока ни одна из официальных сторон данную информацию не подтверждает.