2018-11-13T20:40:22+03:00
Политика

Европарламент планирует провести экстренную встречу по Brexit

Послы стран соберутся на внеочередное совещание, связанное с выходом Великобритании из сообщества
Алена Басавина
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В Брюсселе пройдет экстренная встреча по BrexitВ Брюсселе пройдет экстренная встреча по BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постоянные представители государств Европейского союза созваны на экстренную встречу по Brexit. Совещание пройдет 14 ноября в Брюсселе.

«Постоянные представители приглашены на внеочередную встречу о переговорах по 50 статье», - сказал ТАСС европейский дипломатический источник. Данная статья Лиссабонского договора регламентирует порядок выхода страны из ЕС.

Отметим, что 14 ноября заседание о соглашении с Брюсселем также пройдет в правительстве Великобритании.

Ранее ирландские СМИ сообщали, что ЕС и Великобритания согласовали текст договоренности о границе между Ирландией и Северной Ирландией. Однако пока ни одна из официальных сторон данную информацию не подтверждает.

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