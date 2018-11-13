Пушков: без России форум в Давосе перестанет быть всемирным
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал своё мнение по поводу отказа руководства Всемирного экономического форума приглашать российских бизнесменов. Свою позицию Пушков написал на странице в Twitter.
«По примеру отказа от участия в ПАСЕ из-за санкций Москва откажется от участия в Давосском форуме на госуровне, если в Давосе будут настаивать на персональных санкциях в адрес российских фигур. Давос теряет Россию. Не думаю, что это выгодно форуму: он перестанет быть всемирным», - заявил представитель СФ.
Ранее стало известно, что на Всемирный экономический форум в Давосе не будут приглашены совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин.
Глава правительства Дмитрий Медведев уже заявил, что Россия может проигнорировать мероприятие, если ограничения с бизнесменов не будут сняты.