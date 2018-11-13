2018-11-13T20:57:56+03:00
Политика

Пушков: без России форум в Давосе перестанет быть всемирным

Глава комиссии СФ по информационной политике заявил, что ситуация похожа на историю с ПАСЕ
Алена Басавина
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Ситуация с ВЭФ напомнила Пушкову историю с ПАСЕСитуация с ВЭФ напомнила Пушкову историю с ПАСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал своё мнение по поводу отказа руководства Всемирного экономического форума приглашать российских бизнесменов. Свою позицию Пушков написал на странице в Twitter.

«По примеру отказа от участия в ПАСЕ из-за санкций Москва откажется от участия в Давосском форуме на госуровне, если в Давосе будут настаивать на персональных санкциях в адрес российских фигур. Давос теряет Россию. Не думаю, что это выгодно форуму: он перестанет быть всемирным», - заявил представитель СФ.

Ранее стало известно, что на Всемирный экономический форум в Давосе не будут приглашены совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин.

Глава правительства Дмитрий Медведев уже заявил, что Россия может проигнорировать мероприятие, если ограничения с бизнесменов не будут сняты.

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