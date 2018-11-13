Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал, когда поклонники телесериала увидят заключительные серии
Новые серии "Игры престолов" выйдут в апреле 2019 года Фото: кадр из сериала
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Телеканал HBO рассказал, когда поклонники телесериала увидят заключительные серии
HBO объявил дату выхода восьмого сезона сериала «Игра престолов». Об этом телеканал сообщил в своем Twitter-аккаунте.
HBO рассказал о дате выхода заключительных серий "Игры престолов".Восьмой сезон "Игры престолов" выпустят в апреле 2018 года
Согласно опубликованным данным, заключительные эпизоды поклонники увидят в апреле 2019 года. Любителям сериала HBO также показал кадры из нового сезона.
Расписание выхода серий восьмого сезона пока неизвестно. Однако ранее сообщалось, что фанатов ждет шесть эпизодов.