Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

13 Нояб. 21:20 2018-11-13T21:21:20+03:00

Новые серии "Игры престолов" выйдут в апреле 2019 года Фото: кадр из сериала

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Телеканал HBO рассказал, когда поклонники телесериала увидят заключительные серии

HBO объявил дату выхода восьмого сезона сериала «Игра престолов». Об этом телеканал сообщил в своем Twitter-аккаунте.

HBO рассказал о дате выхода заключительных серий "Игры престолов".Восьмой сезон "Игры престолов" выпустят в апреле 2018 года

Согласно опубликованным данным, заключительные эпизоды поклонники увидят в апреле 2019 года. Любителям сериала HBO также показал кадры из нового сезона.

Расписание выхода серий восьмого сезона пока неизвестно. Однако ранее сообщалось, что фанатов ждет шесть эпизодов.