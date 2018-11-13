Цена на нефть Brent опустилась ниже $67

13 Нояб. 21:38 2018-11-13T21:39:11+03:00

Нефть Brent подешевела до минимума с начала апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такое снижение стоимости произошло впервые с 5 апреля

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Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в январе в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,91% и составила $66,68 за баррель.

Известно, что подобной отметки нефть данной марки в последний раз достигала в начале апреля этого года.

Стоит отметить, что также подешевела на 3,9% нефть марки WTI. Ее стоимость составила $57,59 за баррель.

В связи с существенным ослаблением котировок нефти доллар на Московской бирже подорожал по состоянию на 18:47 на 0,31% к уровню закрытия предыдущих торгов.

Он составил 68,05 рублей. Евро также подорожало на 0,64%, до 76,71 рубля.