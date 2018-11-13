Мэр Москвы уволил главу управы района Кунцево

13 Нояб. 22:07 2018-11-13T22:08:35+03:00

Сергей Собянин подписал распоряжение об освобождении от должности Дмитрия Чистякова

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Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Кунцево Дмитрия Чистякова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале столичного правительства.

«Освободить Чистякова Дмитрия Олеговича от исполнения обязанностей главы управы района Кунцево города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», - сообщается в документе.

Известно, что свою должность Дмитрий Чистяков занимал с 6 марта 2017 года.

Напомним, что ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о смещении с поста главы Савеловского района Евгения Щербачева. Также кадровые перестановки были произведены в управах Хорошевского района, Сокола, Восточного Дегунино, Аэропорта, Левобережного и Войковского.