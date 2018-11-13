Норвегия заявила, что Россия глушила GPS во время учений НАТО

13 Нояб. 22:29 2018-11-13T22:30:33+03:00

Минобороны королевства утверждает, что вмешательство в спутниковую навигацию происходило с Кольского полуострова

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Министерство обороны Норвегии обвинило Россию во вмешательстве в работу спутниковых навигационных систем (GPS), которые были задействованы во время учений НАТО «Единый трезубец». Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро.

По данным военного ведомства, натовские учения проходили с 25 октября по 7 ноября на севере Финляндии. В это время с Кольского полуострова Россия якобы создавала помехи навигационной системе.

«Мы следим за ситуацией вместе с другими заинтересованными ведомствами. Известно, что МИД ранее затронул этот вопрос в контактах с российскими властями», - сообщает Норвегия.

Напомним, что о вмешательстве России в навигацию НАТО заявлял премьер-министр Финлянции Юха Сипия. При этом глава финского правительства признал, что расследование инцидента еще продолжается.

На данное обвинение уже ответил Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремлю ничего неизвестно о сбоях в работе GPS-навигации.

«Сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой основания», - сказал Песков.