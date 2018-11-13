2018-11-13T22:42:35+03:00
Экономика

Греф назвал идею об использовании невостребованных вкладов изобретением велосипеда

Глава Сбербанка уточнил, что возможно не до конца понял инициативу
Алена Басавина
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Герман Греф не поддержал инициативу об использовании невостребованных вкладовГерман Греф не поддержал инициативу об использовании невостребованных вкладовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент и председатель правления Сбербанка заявил, что не видит необходимости придумывать новый способ использования невостребованных вкладов.

«Есть действующие нормы законодательства о том, что происходит с невостребованным имуществом. Все это регулируется Гражданским кодексом. Я боюсь, что как бы не изобретался велосипед просто. Есть понятие бесхозяйного имущества, определенное количество лет это имущество должно быть без хозяев, в законе определен дальнейший его трек в Гражданском кодексе, я не думаю, что нужно что-то новое изобретать, это всю жизнь было, есть», - сказал Греф.

По его словам, он мог просто неправильно понять контекст предлагаемой инициативы.

Напомним, что на рассмотрении в Государственной думе находится предложение, допускающее передачу в бюджет России невостребованных вкладов, владельцы которых давно себя не проявляют. На данный момент объем таких средств оценивается в миллиарды рублей.

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