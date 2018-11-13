2018-11-13T23:00:59+03:00
Общество

Адвокат Кокорина попросил Мосгорсуд отменить арест

Защита футболиста намерена добиться более мягкой меры пресечения
Алена Басавина
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Адвокат Кокорина просит смягчить меру пресечения футболистуАдвокат Кокорина просит смягчить меру пресечения футболистуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина подал кассационную жалобу в президиум Мосгосуда. Сторона защиты намерена смягчить меру пресечения.

«В суд поступила кассационная жалоба адвоката Олега Попова в интересах Кокорина на постановление Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В жалобе находится просьба об отмене ареста и назначении более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

По словам адвоката, избранная мера пресечения в отношении футболиста является «необоснованной суровой и не соответствует тяжести свешенных им действий».

«Мы считаем, что у следствия и суда не было законных оснований для этого решения. Даже по статье 213 УК РФ ("Хулиганство") содержание под стражей избирается в редких случаях, в основном, если обвиняемый уже ранее был судим. Это самая строгая мера пресечения, ее избирают для убийц, насильников, террористов - и она же почему-то была избрана Александру Кокорину», - заявил Попов.

Напомним, что громкий скандал с футболистами произошел в начале октября. Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала они напали на водителя машины Mercedes у гостиницы "Пекин", затем в кафе избили директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

На данный момент известные спортсмены находятся в СИЗО.

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