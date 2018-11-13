2018-11-14T03:35:24+03:00
Политика

В России ответили на обвинения во взломе GPS во время учений НАТО

В Совфеде подчеркнули, что Москве это просто не нужно, а в Госдуме назвали подобные заявления «очередной попыткой демонизировать Россию»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичФото: Евгения ГУСЕВА
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя обвинения в адрес России в блокировке сигнала спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО, подчеркнул бессмысленность подобных действий.

«Делать такое нам попросту не было нужно. Какой смысл и конечный результат? Я считаю все эти обвинения беспочвенными», - сказал он.

Франц Клинцевич отметил, что наша страна давно привыкла к постоянным обвинениям, «но это уже не смешно».

«Всё это несерьезно», - отметил российский сенатор.

Так же считает и первый зампредседателя думского комитета по обороне Андрей Красов. Он назвал эти обвинения «очередной попыткой демонизировать Россию».

«Мы наблюдали за этими учениями. В проблемах, которые возникли у НАТО в ходе этих учений, попытались обвинить Россию. Недостатки в технике и недоработки у военнослужащих, участвовавших в учениях, – опять у них виновата Россия», - сказал депутат Госдумы.

Он напомнил, что «Россия – мирная страна, которая не собирается ни на кого нападать и выступает за добрососедские отношения», передает Интерфакс.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Минобороны Норвегии обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время масштабных учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), проходивших с 25 октября по 7 ноября.

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