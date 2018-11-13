Сантьяго Солари стал главным тренером «Реала»

13 Нояб. 23:48 2018-11-14T03:35:13+03:00

Он исполнял обязанности наставника мадридского клуба после отставки Хулена Лопетеги

Изменить размер текста: A A

Аргентинец Сантьяго Солари официально утвержден в должности главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал», сообщает пресс-служба ФК. Отмечается, что контракт с ним заключен до 30 июня 2021 года.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 29 октября совет директоров «Реала» отправил в отставку прежнего наставника команды Хулена Лопетеги и назначил временно исполняющим обязанности главного тренера аргентинского специалиста, который возглавлял вторую команду – «Реал Кастилью».

Такое решение было принято после того, как «Реал» разгромно проиграл «Барселоне» со счетом 1:5 в выездном матче чемпионата Испании. Это было пятое поражение мадридских футболистов подряд.

Под руководством Сантьяго Солари клуб уже сыграл четыре матча, причем каждый из них завершился победой «Реала».