Сантьяго Солари стал главным тренером «Реала»
Аргентинец Сантьяго Солари официально утвержден в должности главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал», сообщает пресс-служба ФК. Отмечается, что контракт с ним заключен до 30 июня 2021 года.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 29 октября совет директоров «Реала» отправил в отставку прежнего наставника команды Хулена Лопетеги и назначил временно исполняющим обязанности главного тренера аргентинского специалиста, который возглавлял вторую команду – «Реал Кастилью».
Такое решение было принято после того, как «Реал» разгромно проиграл «Барселоне» со счетом 1:5 в выездном матче чемпионата Испании. Это было пятое поражение мадридских футболистов подряд.
Под руководством Сантьяго Солари клуб уже сыграл четыре матча, причем каждый из них завершился победой «Реала».