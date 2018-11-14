2018-11-14T03:35:00+03:00
Происшествия

Столичные полицейские нашли двух детей, которых отец увез на угнанном такси

Мужчину задержали, с ним беседуют следователи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Столичные полицейские задержали мужчину, который забрал у бывшей супруги двоих детей и угнал таксиСтоличные полицейские задержали мужчину, который забрал у бывшей супруги двоих детей и угнал таксиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Столичным полицейским удалось найти двух детей, которых отец забрал у бывшей жены и увез на угнанном такси в неизвестном направлении. Женщина обратилась в правоохранительные органы вечером во вторник, 13 ноября.

Она рассказала, что бывший муж забрал их общих детей после ссоры, это произошло на Кропоткинской улице. Он брызнул в лицо таксисту из аэрозольного баллончика, а когда тот покинул водительское место, усадил детей в машину, сам сел за руль и умчался.

«В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль такси на Смоленском бульваре. Недалеко от места обнаружения автомобиля полицейским удалось найти детей, которые находились в одной из квартир жилого дома», - сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве.

Представитель ведомства отметил, что с детьми все в порядке, а их отца задержали.

«Мужчина в настоящее время доставлен в полицию для проведения проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - приводит его слова ТАСС.

В отношении задержанного может быть возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

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