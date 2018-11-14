Цена нефти Brent опустилась ниже $65 за баррель

14 Нояб. 00:55 2018-11-14T03:34:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Нефть марки Brent в течение торгов на Межконтинентальной лондонской бирже продолжала дешеветь, и к концу вторника, 13 ноября, цена «черного золота» этого сорта снижалась на 7,57% – до 64,81 доллара за баррель. В последний раз нефть Brent стоила меньше 65 долларов более чем полгода назад, 16 марта.

Опустилась цена и на нефть сорта WTI. Баррель западнотехасской светлой на Нью-йоркской товарной бирже стоил 55,01 доллара, подешевев на 8,21%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в январе в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,91% и впервые с апреля составила 66,68 доллара за баррель.

Резкое падение цен на «черное золото» аналитики связывают с тем, что 13 ноября ОПЕК повысила прогноз по поставкам сырья из не входящих в картель стран в 2018 году.