2018-11-14T03:34:48+03:00
Экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже $65 за баррель

К вечеру вторника за баррель «черного золота» этого сорта давали $64,81
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments35
Нефть продолжает дешеветьНефть продолжает дешеветьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Нефть марки Brent в течение торгов на Межконтинентальной лондонской бирже продолжала дешеветь, и к концу вторника, 13 ноября, цена «черного золота» этого сорта снижалась на 7,57% – до 64,81 доллара за баррель. В последний раз нефть Brent стоила меньше 65 долларов более чем полгода назад, 16 марта.

Опустилась цена и на нефть сорта WTI. Баррель западнотехасской светлой на Нью-йоркской товарной бирже стоил 55,01 доллара, подешевев на 8,21%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в январе в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,91% и впервые с апреля составила 66,68 доллара за баррель.

Резкое падение цен на «черное золото» аналитики связывают с тем, что 13 ноября ОПЕК повысила прогноз по поставкам сырья из не входящих в картель стран в 2018 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прощание с Евгением Осиным состоится 20 ноября
Путин предложил использовать наработки по МКС в новых космических программах
В Генпрокуратуре не исключают отмены приговора по делу о смерти Магнитского
Врачи предупредили об опасности чрезмерного употребления питьевой воды
Главе Nissan и Renault грозит арест из-за нарушений финансового законодательства Японии
Турция начала операцию против боевиков в сирийском Африне
Дмитрий Медведев заявил, что в торговой войне не будет победителей
Суд перенес выступление Януковича с последним словом на 5 декабря
Генпрокуратура: Магнитского могли отравить диверсионным химическим веществом
В одном из небоскребов Чикаго лифт упал с 95-го этажа на 11-й
Медведев предложил Вьетнаму помощь в устранении последствий наводнения
Владимир Путин может посетить съезд партии «Единая Россия»
В Грузии аннулируют банковские долги 600 тысяч граждан
Наркодилер из США стал звездой интернета из-за огромной шеи
Американский хоккеист назвал россиянок чернобыльскими уродами
Орешкин стал главой совета Центра стратегических разработок
Дональд Трамп заявил, что значение убийства Джамаля Хашукджи преувеличено
ЦБ ограничил проведение валютообменных операций через "Юнистрим"
В Китае в ДТП столкнулись 30 транспортных средств
В Кремле ответили на слова премьера Польши о "Северном потоке -2"
Глава Apple Тим Кук стал реже пользоваться iPhone
Ушаков: дата встречи Путина и Трампа в Аргентине пока согласовывается