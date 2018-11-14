2018-11-14T02:14:06+03:00
В мире

Меланья Трамп потребовала уволить помощницу Болтона

Заместитель советника президента США Мира Рикардел позволила себе вступить в перепалку с супругой главы Белого дома
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заместитель советника президента США по национальной безопасности Мира Рикардел на совещании в ПентагонеЗаместитель советника президента США по национальной безопасности Мира Рикардел на совещании в ПентагонеФото: REUTERS
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Первая леди Америки Меланья Трамп потребовала уволить помощницу советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона – Миру Рикардел, которая во время африканского турне супруги Дональда Трампа позволила себе вступить с ней в перепалку, сообщает агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря первой леди, Рикардел «больше не заслуживает чести служить в Белом доме».

Издание отмечает, что Мира Рикардел была одной из активных участников избирательной кампании Трампа в 2016 году, а после того, как Болтон в апреле этого года назначил ее своим помощником, стала главным заместителем советника американского лидера в Совете национальной безопасности при Белом доме. Однако у женщины оказался конфликтный характер: она периодически ссорилась с главой Минобороны США Джеймсом Мэттисом и сотрудниками Пентагона.

А в октябре во время поездки Меланьи Трамп в Африку Мира Рикардел пререкалась и с ней. По данным Wall Street Journal, отношения с супругой президента у нее не сложились практически с самого начала турне. Однажды дамы даже повздорили из-за мест в самолете. Кроме того, как пишет газета, Рикардел попыталась ограничить Меланью в использовании средств фонда Совета национальной безопасности.

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